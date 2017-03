La polémica de las doce y diez

La historia

Ya se la conocen todos. Un grupo inversor árabe pretende construir un edificio en el dique de levante. Nada ostentoso, una cosilla de 135 metros de altura. Vayan preparando una ubicación para la glorieta con el nombre del grupo inversor.

Si Usaín Bolt

El hombre más rápido del mundo, tuviera la capacidad de desafiar a la gravedad, tardaría, a toda pastilla, unos 11 segundos en recorrer la fachada del edificio. Con esto quiero decir que, igual, el edificio es un bicho realmente grande.

Y aquí está el lío

Los defensores del rascacielos dicen que es lo que Málaga necesita, camas hoteleras para que los guiris pernocten guapamente disfrutando de unas vistas preciosas. A esa altura van a poder ver hasta Melilla en un día nublado. Y estupendamente.

Los detractores

Dicen que el bicho es gigantesco y causaría un impacto visual interesante y para toda la vida. Con la experiencia que tenemos en frentes irreconciliables, ya hay una plataforma ciudadana recogiendo firmas para protestar por el enorme tocho. Málaga está a tres de estas para ser capital mundial de las plataformas ciudadanas, cosa que veo muy bien, ojo.

Como estrellas invitadas

En esta ocasión, tenemos a expertos en muchos ámbitos cabreados como monos entre ellos por el rascacielos. Mención especial al arquitecto José Seguí, el de las escaleras de la Rosaleda, no me hagan hablar, que se enzarzó con un profesor de la UMA, Matías Mérida, que puso una foto simulando el edificio. Seguí decía que la foto tiene más mañas que Kung Fu, que la perspectiva está cambiada para dar la sensación, que la da, de que lo que hay ahí es un bicharraco inmenso y detrás un pueblecito de tres casas. Matías Mérida, que no da Latín en la facultad, resulta que es experto en análisis del paisaje, respondió que así es, exactamente, cómo quedará el monstruito.

Los políticos

También están enfrentados, cosa que va en sus genes, sobre el tema de si se hace o no se hace. Las posiciones son las siguientes; PP y Ciudadanos apoyan el edificio. Málaga Ahora y Málaga para la Gente se muestran radicalmente en contra y el PSOE habla sólo con la u y no queda muy clara su postura, aunque dicen que quieren un debate, un dubutu.

Con todas las cartas

Sobre la mesa, ya sólo falta el comodín de lo que opinan los vecinos. Aquí deberemos esperar a que Francisco de la Torre, experto en decidir si la opinión de los vecinos es importante o no, según el asunto, tenga una revelación y nos ilumine sobre qué toca en este caso. Mi intuición me dice que, en este asunto, la opinión de los vecinos no es relevante.