Como sea posible

El pueblo de Halberstad ofrece al visitante una colección de 18.000 aves disecadas. También le permite pasear por las instalaciones de la fábrica donde en 1896 se realizó el primer enlatado de salchichas. Conserva, por último, una iglesia medieval a la que la Historia ha tratado con especial saña. El monasterio de San Buchardi disfrutó de algunos siglos de prosperidad mientras benedictinos y templarios se encargaron de su mantenimiento. Sin embargo, la naturaleza y los hombres acabaron cebándose con el edificio, que sufrió repetidos incendios e inundaciones, primero, y una posterior transformación en pocilga durante los años de la Guerra Fría. Con la reunificación alemana, los cerdos salieron del templo. Los feligreses esperan que algún día el olor a cochiquera también se vaya.

En la nave central de la iglesita de Halberstad hay un pequeño órgano que suena ininterrumpidamente desde 2001. Nadie se sienta al teclado: un sistema de pesos y fuelles eléctricos posibilita la pulsación continua y el flujo de aire. Los acordes producidos no son fruto de la casualidad. Pertenecen a la partitura de As slow as possible (ASLSP), una de las últimas creaciones de John Cage. A finales de los años 40, Cage empezó a interesarse por el azar como herramienta compositiva. Basándose en cartas astronómicas, escribió piezas en las que a cada cuerpo celeste le correspondía una nota y presentó cantatas cuya ejecución precisaba -y es literal- que sus intérpretes fueran ciudadanos de los Estados Unidos que hubiesen terminado adquiriendo la nacionalidad canadiense. Con semejantes antecedentes, en 1985 abordó la escritura de una obra que admitiese la interpretación más lenta que pudiera imaginarse. ¿El resultado?: ASLSP estará sonando en la antigua porqueriza hasta el 5 de septiembre de 2640, fecha en la que un acto íntimo celebrará la memoria del compositor. Las autoridades locales ya han confirmado su asistencia.