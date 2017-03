Dicen que Recuerdas los nervios, la tensión previa a hacerlo, pese a que te hayas preparado insistentemente para que no haya ningún problema. Dicen que las dudas te atrapan antes, durante e incluso durante un tiempo después de hacerlo.

Dicen que Es importante elegir dónde y con quién lo vas a hacer. En la mayoría de los casos, no dramaticemos, dicen que se suele acertar pero ¿y si no aciertas? ¿Y si la cagas, con perdón, miserablemente?

Consejos te darán Los que ya lo han hecho. Principalmente te dicen que no te preocupes mucho. Qué fácil, como ellos ya han pasado por eso lo ven una tontería pero no son capaces de ponerse en la piel del pobre primerizo.

El resultado Dicen que te marca. Es cierto que puedes rectificar, que a la segunda te saldrá mejor la cosa, que quitando palmarla todo es susceptible de cambiar, pero a ver quién te quita el regusto amargo del fracaso de la primera vez. Todos hemos escuchado una triste historia de la primera vez de alguien. Eso es algo que creo que no se olvida.

Eso sí Si la cosa te sale bien será extremadamente difícil que no vayas por ahí contándolo a la mínima ocasión que se te presente. Al menos durante un tiempo, luego, supongo, ya te das cuenta de que no es para tanto, que casi todo el mundo pasa por ahí y que no es como para hacer una película de este tema.

La teoría Nos la sabemos todos y, si lo piensas fríamente, tampoco es que haya que ser un genio. Esto se lleva haciendo desde hace mucho y no necesitas ser especialmente listo. Lo hacen los listos, los tontos, los altos y los bajos y usted, si no lo ha hecho, probablemente lo hará. Es ley de vida.