Los protocolos

Resulta que todavía no hay nada claro. Para empezar descubres que tú que tocas con la mano desde tu habitación el colegio tienes, yo qué sé, catorce puntos, pero ves niños con sesenta y cuatro. Y empieza el baile loco en la cabeza ¿Cómo tienen tantos puntos? ¿Cómo podemos conseguir más? ¿Nos dará tiempo a divorciarnos para sacar seis puntos más? ¿El valor de los puntos es como los goles en Champions? La incertidumbre se vuelve la compañera de la familia, menos del niño que, como debe ser, pasa de todo mucho.

Los padres reúnen todos los papeles solicitados para que, por primera vez, alguien extraño al entorno familiar, decida si la cría o el crío es digno de entrar en el colegio deseado. Aquí es cuando el cerebro de los padres se transforma en una calculadora permanente. "Cercanía, seis puntos" "renta, dos puntos" "United Kingdom three points"… Sí, a veces el cerebro patina y te crees estar en Eurovisión. El caso es que todos los padres están deseando que llegue la mitad del mes de abril para ver los puntos y tenerlo claro. Ese es el error definitivo.

Los puntos

Los puntos han llegado, eso lo saben todos los padres ya, pero la puntuación no es definitiva y, si tu puntuación no es galáctica, las semanas hasta las listas definitivas se transforman en dudas. Así que si ve a un amigo mascullando por lo bajo que ni lo reconoce, no se lo tenga en cuenta, es probable que esté calculando los puntos y pensando en la terrorífica posibilidad de que manden a su retoño a estudiar a Córdoba lo menos. Suerte para todos. @jjblanesmalaga