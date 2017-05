Se supone que en un proceso interno de primarias el debate debería desarrollarse dentro, de lo que podríamos llamar, retórica deliberativa. Lo que llama la atención de estas primarias socialistas que terminan hoy es que hayan estado dominadas por una retórica que parece más propia de los tribunales de justicia. Tanto Díaz como Sánchez han nutrido sus discursos de argumentos y pruebas para demostrar la culpabilidad de su adversario. De tal forma que, más que para elegir secretario general, parece que los militantes estén convocados mañana a las urnas para absolver o condenar a uno u otro candidato. Ellos sabrán.

Sostiene Sánchez que en estas primarias se confrontan dos proyectos distintos. Que es una forma poco elegante de ningunear al tercer candidato. Aunque las diferencias entre Sánchez y López sean bastante evidentes. Tanto en lo que dicen como en lo que representan. En mi opinión, aunque Díaz apareciese rodeada de la historia del partido, probablemente quien mejor represente la cultura y la tradición socialista sea López. Ganó el debate tanto en el fondo como en la forma. Su discurso tuvo más contenido y sus intenciones parecían más nobles.

Cuando Sánchez habla de dos proyectos es probable quiera decir dos PSOE. De un partido escindido a causa de la desastrosa gestión de los resultados del 15J. Se produjo en aquellas semanas, cuando Sánchez y Díaz tenían el máximo protagonismo orgánico, un vacío de liderazgo en los momentos que más necesitaba el PSOE a sus dirigentes. Sobró oportunismo y faltó grandeza. Susana por no expresar tras las elecciones su posición ante la investidura que finalmente se impuso mal y a destiempo. Quienes sabían "qué había que hacer, pero no cómo ganar después el congreso", hicieron un flaco favor al partido. Igual que quienes blandieron el "no es no" como un estandarte para las luchas internas. Nadie ha hecho autocrítica ni ha reconocido sus errores. En su lugar se han construido relatos que sobre todo han servido para dividir. Me parece, por todo ello, una mala noticia que la victoria no esté al alcance de López. Es probable que gane Sánchez. Ocho meses es dar mucha ventaja a quien se consideraba políticamente muerto y se le da tiempo para resucitar y organizarse hasta tener la victoria a su alcance. Susana y sus estrategas han cometido demasiados errores, quien estaba segura de ganar las primarias sin bajarse del autobús puede haber cavado su tumba política.