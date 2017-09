A veces se tiene la sensación de que la política gubernamental española se rige por principios simples. A Rajoy le gustan los razonamientos sencillos y elementales para explicar cuestiones complejas. Es frecuente, casi habitual, que ante cualquier polémica política, el presidente del Gobierno concluya con la desconcertante afirmación de que hay que hacer lo que dicte el sentido común. Así, sin más. Se terminaron las discusiones, los criterios contrarios o los planteamientos ideológicos distintos. Todos decaen ante el irrefutable axioma del sentido común, que casualmente, siempre viene a coincidir con su propio planteamiento. Así es muy difícil mantener debates que al final no traten al opositor como alguien ajeno al razonamiento sensato. Y si la complejidad del problema va a más, nuestro primer ministro recurre a un argumento de autoridad insuperable: hay que hacer las cosas como Dios manda. Lo que debe de ser un razonamiento inapelable para los creyentes. Y así, con esa rotundidad, más de una vez ha quedado zanjada una discusión, por compleja que pareciera.

La otra actitud gubernamental que entra dentro de la práctica habitual es acudir al conocido aforismo de que lo urgente es no hacer nada. Como profeta del inmovilismo, Rajoy ha aplicado esta fórmula a los más peliagudos problemas, en la esperanza de que el tiempo ponga las cosas en su sitio o simplemente que nos acostumbremos a convivir con el problema como si fuera un inevitable familiar (léase cuñado). Y cuando estos dos mecanismos políticos de irrefutable éxito se unen, el efecto es demoledor.

En el problema catalán, recientemente el presidente ha manifestado que el sentido común aconseja no hacer nada. Y aquí estamos, paralizados por el sentido común sin oír de labios del gabinete una propuesta que no sea la consabida remisión a la legalidad y la Constitución, remisión que está muy bien, pero que parece a todas luces insuficiente. Si se pretende convencer a la ciudadanía catalana de que el referéndum es una fórmula errónea y que lo mejor es no apoyarlo, lo lógico sería plantear a esa misma sociedad catalana, tan dividida y abrumada, propuestas que le animen a considerar que esa supuesta consulta es el peor camino. Pero estamos atrapados entre el sentido común y el inmovilismo, esperando que en esta desesperante actitud gubernamental saque el conejo de la chistera, no se celebre el referéndum y la concordia vuelva a la sociedad catalana. Puede que sea lo que dicte el sentido común, pero trazas de que ocurra no tiene.