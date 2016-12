Antonio Banderas presume de Museo en La Aduana

El actor malagueño Antonio Banderas visitó el pasado lunes el recientemente inaugurado Museo de Málaga, donde pudo conocer y disfrutar de la colección de la pinacoteca. Fue el propio cineasta quien informó en sus redes sociales de la visita, asegurando que no hay que perderse la colección que encierra el Palacio de la Aduana, sede del museo malagueño. "Desde mi Málaga, compartiendo cultura. Inspiradora visita a nuestro nuevo Museo de Málaga, con una colección que no hay que perderse", dijo. La publicación recibió miles de Me gusta.