El hecho de que Mariluz presentara en Vélez-Málaga al poeta Antonio Jiménez Millán (Granada, 1954) hizo que me leyera el texto que para el acto preparara con cuido. El discurrir del sentido escrito reverdeció en mí el amor a tiempo y gentes pasadas: Agustín Delgado, Luiso Torres, Miguel Ángel Molinero, como de gente admirada y querida, sin saber por qué impertinencia del destino, poco frecuentada como Antonio Jiménez Millán. Leo poesía a diario. Esta cotidianidad me ayuda en lo íntimo con su silencio, belleza, ángel y, por qué no, su denuncia, la denuncia que conlleva la palabra escrita: su elección, sinónimos, situaciones, sugerencias, confesiones, experiencias y mensajes entran en mi espíritu irruentes y auxiliadoras. Hay nuevos libros de Antonio que no han -todavía- llegado a mí; procuraré tenerlos porque mucho me interesa el cierre del círculo poético de Antonio desde su realidad pasada hasta su cierta y objetivada presencia de poeta andaluz de hoy. "Nos salvará el recuerdo de las noches vividas..."