Esta semana nos hemos enterado de que las normas de protocolo son un imponderable, una maldición bíblica o una fuerza de la naturaleza ante el que la voluntad humana nada pueda hacer; tan solo acatarlas con resignación. Al menos esto es lo que se ha pretendido hacernos creer para explicar el absurdo de la ausencia del rey Juan Carlos I en los actos de la celebración del cuarenta aniversario de la constitución de las primeras Cortes democráticas. Pocas veces se ha visto una justificación tan débil para tratar de explicar una ausencia tan injusta que se ha constituido en el hecho más llamativo de la celebración. A partir de ahora esa conmemoración se recordará como los actos a los que el rey emérito no fue invitado.

No es cuestión de entrar en ditirambos, pero más allá de la simpatía o rechazo que la institución monárquica despierte, la participación de Juan Carlos I en la llegada de la democracia a España, al menos como colaborador necesario, está fuera de toda duda y en una conmemoración como la celebrada días pasados, su ausencia es tan sorprendente como inexplicable. Por tanto, aferrarse a los mandamientos del protocolo -que por otro lado es una artificiosidad inventada por la misma Casa Real- no pasa de ser un mal chiste. Posiblemente en la vida pública del monarca ausente haya habido demasiados claroscuros y su propia renuncia, precipitada y sorprendente, sea una consecuencia de algunos de sus errores. Pero estos hechos no pueden ocultar uno esencial: si el heredero a título de Rey del régimen franquista se hubiera dejado llevar por la inercia de la historia oficial o hubiera aceptado seguir la senda que tenía trazada, otro hubiera sido el camino que hubiéramos tenido que recorrer los españoles para alcanzar la secuestrada democracia y sin duda hubiera sido más complejo y posiblemente más doloroso. Este solo hecho justificaría su presencia en la conmemoración.

Pasado el despropósito, nadie ha querido hacerse responsable de la omisión por lo que todas las miradas se han dirigido hacia la casa real y sus máximos representantes. Y esto es lo verdaderamente sorprendente. Porque más allá de cotilleos de palacio sobre relaciones entre suegro y nuera, el actual rey debería ser consciente de la situación y saber que es una gran torpeza esconder unos de los principales activos de la institución que representa. Posiblemente la monarquía esté en su ocaso histórico en el mundo occidental, pero si no es la propia monarquía la que trata de poner en valor sus méritos, su ocaso se acelerará.