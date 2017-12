La conocida y peligrosa fascista Inés Arrimadas, heredera según los independentistas de Leni Riefensthal, Pilar Primo de Rivera o Irma Grese, va a votar rodeada por los aplausos de los suyos y los abucheos e insultos de los nacionalistas fanáticos (los verdaderos totalitarios). Una señora mayor muy clase media le espeta que no será su presidenta. "¿Por qué?", le pregunta Arrimadas. "Porque tú no eres de aquí", le responde la señora. Cataluña y el país vasco son las únicas regiones españolas en las que puede oírse este disparate. Algo de masoquistas debemos tener los demás españoles para empeñarnos en que no se independicen. Un siglo llevamos aguantando sus insultos, pataletas, golpes de estado o golpes al Estado, chantajes, privilegios y -en el caso de los vascos- asesinatos. Terminado el franquismo los terroristas nacionalistas vascos hicieron cuanto pudieron para impedir la Transición y desestabilizar la democracia. La pistola de Tejero la cargaron ellos: el año de la Constitución asesinaron a 64 personas, en 1979 a 84 y en 1980 a 93.

ETA asesinó por última vez el 16 de marzo de 2010 (solo hace siete años: lo digo por quienes piden justicia para los crímenes del franquismo y olvido para los de ETA). Desde 2005 (aprobación del Estatut), 2007 (referéndum) y 2009 (consultas populares) la Generalitat financió y engordó el monstruo independentista. Hasta que el 10 de julio del mismo 2010 del fin de los asesinatos de ETA se produjo la primera manifestación masiva independentista impulsada por Omnium Cultural. Después vinieron la creación de la Asamblea Nacional de Catalunya en 2011, las manifestaciones masivas del 11 de septiembre de 2012, 2013 (la cadena humana) y 2014 (la uve), la consulta del 9 de noviembre de 2014 convocada por Mas y así hasta la consumación de septiembre y octubre de 2017 que nos ha traído, vía 155, a las elecciones de ayer. No será porque no avisaron. Miky & Duarte lo bordaron con el chiste del dragón: González alimenta al cachorro de dragoncito, Aznar a la joven bestia y Zapatero a la adulta; hasta que un atónito Rajoy con armadura se enfrenta al ahora gigantesco dragón mientras los otros le dicen "¡Venga! ¡Dale!".

Gane quien gane, lo mejor, el triunfo constitucionalista, es casi imposible; y lo menos malo o lo muy malo, lo más seguro. Y pase lo que pase el dragón seguirá exigiendo comida, escupiendo fuego y rugiendo: "Tú no eres de aquí".