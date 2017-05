Bajas temerarias

Mientras que el cocinero Jordi Cruz declaraba que un restaurante Michelin no da para tener a toda la plantilla en la Seguridad Social, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales consideraba que una empresa puede presentarse a un concurso público ofertando la hora de trabajo a 2,73 euros, "muy por debajo del salario mínimo", sin constituir una baja temeraria. Si no fuese porque en todas las administraciones crecen habas que luego se convierten en enanos, pensaríamos que es porque se trataba de un concurso del Ministerio de Defensa, donde el valor se da por supuesto.

Según explican, "el hipotético incumplimiento de la legislación laboral no constituye causa suficiente para el rechazo de la oferta" ya que "la normativa laboral es una cuestión relativa a la ejecución del contrato, momento posterior y ajeno al expediente de licitación". Si ni al Ejército ni a Hacienda le preocupa que un blindado de un millón de euros (euro arriba, euro abajo) lo manipulen unos señores cuyo salario se reducirá un 92,20%, tampoco le importará que las piezas no sean adecuadas o que no se coloquen en su sitio. A 480 euros al mes no se puede pedir milagros y nadie regala duros a tres pesetas. Es evidente que o no se cumplirá la legislación laboral o no se cumplirá el contrato. Será cuestión de llegar a un acuerdo "en un momento posterior y ajeno al expediente de licitación". Como en tantos contratos de edificación, donde la adjudicación a la baja se ha convertido en una práctica que se justifica, como también ha ocurrido en este caso, con la excusa de que la mayoría de las empresas se comportan igual.

Recuerdo que hace años, defendiendo como decano del Colegio de Arquitectos que no se podía adjudicar la redacción de un proyecto con una baja del 70%, recibí por respuesta que un arquitecto podía trabajar gratis "para ampliar su currículum". Por aquel entonces y ya en plena crisis, un compañero me confesó que Hacienda le inspeccionaba porque "ganaba muy poco para ser arquitecto". Cuando lees noticias como las del contrato de Defensa, se te ocurre que esas plazas de funcionario deberían subastarse a la baja en contratos de seis meses. Después recapacito, pienso que este país tiene que volver a ser normal y me convenzo de que los técnicos que inspeccionaron a mi compañero no conocían cómo contratan sus compañeros y que Trabajo visitará al cocinero y el taller que reparará los tanques.