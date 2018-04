Comprobamos, con estupor, la simpatía que despierta en Alemania Puigdemont y su victimista retórica nacional populista. Aunque, bien pensado, no sé de qué nos extrañamos. Los primeros en acudir a rendir tributo al "héroe de la resistencia catalana" fueron los neonazis del AfD. Normal. Pero la izquierda no tardó en sumarse, incluyendo a la imprudente ministra de justicia socialdemócrata del gobierno CDU-SPD. Otro síntoma de la desorientación de la izquierda. Nada nuevo. En 1923 se inauguró el Instituto de Investigaciones Sociales, conocido como Escuela de Frankfurt. Una institución de estudios marxistas que, en su origen, se creó para estudiar las causas del fracaso de la revolución alemana de 1918. Pero no tardaron en tener que enfrentarse, perplejos, a analizar las razones por las que el proletariado alemán abrazaba masivamente el nazismo. Tuvieron que hacer una relectura de Marx a través de Freud para encontrar alguna explicación. Ya sé que eran otros tiempos. Pero, como se dijo entonces "en los tiempos sombríos….también se cantarán a los tiempos sombríos". No sé si Brecht y los Adorno, Benjamín Horkheimer, Marcuse, etc. podrían hoy explicar las razones de la fascinación de la izquierda por el nacional populismo. Probablemente abrirían otro Café Marx.

Hay entusiasmo en Alemania con una resolución Judicial redactada con la misma "eficacia" con el que fabrican los motores diesel bajo en emisiones. Otra cosa son las declaraciones de la comisaria europea de Justicia, la Checa Vera Jourová, en las que, como no podía ser de otra forma, no cuestiona la decisión de los jueces alemanes. Aunque eso de que "tendría que mirar los detalles, pero creo que Alemania actuó de acuerdo a las reglas", no suene muy riguroso. Pero no busquemos culpables fuera. Sostiene el constitucionalista Diego López Garrido que el tribunal de Schleswih-Holstein ha actuado correctamente ya que lo que no entiende el juez Llarena es que "declarar la independencia sin violencia no es delito". Claro que en Alemania unos partidos que pretendiesen acabar con su Constitución estarían ilegalizados. De lo que se deduce que hay un agujero negro en nuestra legislación: ni están protegidos los derechos de los no independentista a los que quieren arrebatar su nacionalidad; ni los de todos los demás ciudadanos de quienes pretenden quebrar el Estado constitucional. Acabaremos preguntándonos quién nos lo ha robado, como a Sabina su mes de abril.