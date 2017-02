Censura de la ceguera

Tras un extraño parón que un juez dio a las imputaciones, ese mismo juez -Andreu- se ve obligado ahora a reabrir la causa contra el que fue máximo responsable del Banco de España (Miguel Ángel Fernández Ordóñez), junto con la del de la CNMV (Julio Segura), por no haberse dado cuenta de que la salida a Bolsa de Bankia era un pufo. Un pufo del que ni MAFO, como se lo conoce, ni Segura, la otra pata clave para asegurar la viabilidad y limpieza de estas operaciones, percibieron. Cualificados inspectores suyos les advirtieron en su momento de que aquella operación no sólo era artificial, sino ruinosa para accionistas, depositantes y, a la postre, para los españoles, desavisados. Resulta que el banco central español, tras la creación del euro, no tiene casi mayores competencias que la vigilancia y supervisión del sistema bancario. Y ya sabemos, tampoco hace falta ser un experto tecnócrata. Casi que mejor, según lo visto.

Mientras tanto, en otro banquillo no muy lejos de allí adonde van a tener que ir a declarar como investigados ambos, el que fue presidente de la propia Bankia, Rodrigo Rato, es acusado por Hacienda de haber urdido la evasión por lo fino de 7 millones… ¡mientras que era ministro de Economía! También se lo acusa de ponerse las botas a costa de aquel pufo cajario, no sólo por las tarjetas black, sino facturando desde sociedades suyas por variados conceptos. Aquí tampoco se pisaron las mangueras respectivas, los figuras: MAFO ha sido siempre de la órbita socialista. Con los gobernadores del Banco de España sucede que son aupados con más o menos disimulo por el PP o el PSOE unos meses después de llegar al poder. El que viene detrás aguanta unos meses "al del otro". Y coloca al propio. Una de autonomía y otra de independencia, marchando. Aquella ceguera inexplicable colocó a España en la bancarrota y ante el rescate exterior. Caruana fue el gobernador "independiente" pero dependiente del PP de Aznar, y Fernández Ordóñez fue el "independiente" pero dependiente del PSOE de Zapatero. (Gran estadista que también se apuntó a la ceguera y definía por entonces al sistema bancario español como el "más sólido del mundo".)

El País le dio justo ayer una tribuna a MAFO para que se explicara. Quizá en este detalle tenga algo que ver que el ex gobernador haya sido asesor de Prisa. Fernández Ordóñez también fue presidente de la Comisión Nacional de la Energía, del Tribunal del Defensa de la Competencia y director ejecutivo del FMI. No hay más preguntas, digo datos.