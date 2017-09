Centenario de un quijote

Hoy, de vivir aún, estaría celebrando su centenario Fernando Rey, quizá el mejor actor que dio el cine patrio en su ya larga historia. Para cada generación nueva que asomaba a la gran o a la pequeña pantalla tuvo el intérprete un papel, aunque quizá para la mía nos reservó el mejor: su Alonso Quijano televisivo, obra cumbre de TVE con la que nos alegró e ilustró la adolescencia. La rodó bajo dirección de Manuel Gutiérrez Aragón y lo hizo acompañado por otro Sancho excepcional al que hoy también se añora, Alfredo Landa. Nunca, desde entonces, he vuelto a releer el Quijote con un rostro distinto al de Rey y, como al obrón de Cervantes vuelvo a menudo en plan picoteo nutritivo por ver si se me pega algo, eso me permite evocarlo a menudo y tenerlo presente. Qué manera la suya de hacer propio al mayor personaje de la literatura universal y de llevarlo a la televisión pública, que ya por entonces emprendía su cutre camino hacia la insustancia, con rigor y respeto. Qué manera en fin de insuflar vida al Quijote y hacerlo corpóreo en muchas casas donde el único libro que había, por desgracia, era el de las 1.080 recetas de Simone Ortega, long sellers culinario. Pero Fernando Rey no fue eso, sino muchísimo más. En puridad, el tipo que sacó al cine español de la catacumba del franquismo para codearse en igualdad con otras industrias. Con Orson Welles, con Luis Buñuel, con Sergio Leone, con Vicente Minelli, con John Frankenheimer, con Franco Zeffirelli o con Stephen Frears trabajó un intérprete en cuya filmografía se acumulan obras maestras como Tristana o Campanadas a medianoche y películas tan exitosas como The French connection. Fernando Rey fue sin dudarlo un gigante y por eso uno lamenta que en este tiempo nuestro de olvidos continuos, broncas analfabetas y narcisos mediocres no exista, ahora que se cumplen cien años de su nacimiento, un ciclo en TVE, a la que tanto bien le hizo, que rinda homenaje a este coruñés y lo dé a conocer a nuevos públicos. Tendremos que conformarnos, qué remedio, con MasterChefs Celebrity, con el ínclito Javier Cárdenas o con otra delicia similar. Las cosas de este siglo XXI español que Fernando Rey, exquisito el tío, ni siquiera pisó.