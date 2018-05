El Circo del Sol se desnuda en La Térmica

Los artistas del Circo del Sol absorben las miradas de los espectadores con piruetas imposibles en cada actuación. Lo que no se ve, lo que queda detrás del escenario, se muestra ahora en La Térmica. Behind the scenes recorre en una exposición los más de treinta años de historia de Totem, una compañía que suma ya 35 espectáculos y que entrará en Málaga con una caravana de 78 camiones para presentar su espectáculo. A partir del 1 de junio, más de un centenar de artistas de hasta 20 nacionalidades distintas presentarán a más 2.587 espectadores una historia que llega al descubierto.