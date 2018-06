Clase magistral de Aznar

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ofrecerá una clase magistral en los cursos de verano organizados por la Universidad de Málaga, que se celebrarán del 17 al 20 de julio en la capital malagueña. El ex dirigente popular participará por vez primera en estos cursos, que se celebrarán el mismo mes en el que el PP celebrará su congreso extraordinario para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. También disertarán la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el ex político socialista Eduardo Madina; el presentador Carlos Sobera, el cantante Loquillo o el guitarrista Manolo Sanlúcar.