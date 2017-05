En el pleno de esta semana salió el tema del tranvía al Hospital Civil y hubo novedades, no en plan “Oh, increíble”. Más bien fueron novedades en plan “Oh ¿cuándo acabarán de torturarnos?”. Vamos con la tortura.COMO YA SABEN.- Y si no para eso estamos, la Junta de Andalucía ha declarado esta obra como de interés metropolitano, lo que significa que han cogido el pico y la pala y vienen bajando por las Pedrizas para hacer el tranvía al Hospital Civil sí o sí. Bueno, igual no o no.

IGUAL NO.- Porque en el pleno del ayuntamiento de esta semana, después de que la oposición en bloque, menos el concejal no adscrito, votara por permitir las obras al Civil, el alcalde anunció cuál es su postura sobre el tema. Colaboración no activa.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?- Imaginen que tienen obras en casa, usted quiere hacerlas pero su pareja no, usted decide que hay que hacerlas sí o sí y tira para delante. Entonces viene el del cemento y cuando va a hacer la mezcla le han cortado el agua, viene el que va a poner el suelo pero no consigue que le abran la puerta, viene el que va a poner las ventanas y se encuentra con estas tapiadas… Lo que viene siendo una colaboración no activa o, en términos más mundanos, va a hacer obras tu prima Encarnita.

DON FRANCISCO.- Ha decidido que para chulo él y que a ver quién es el guapo capaz de hacer una obra de ese tamaño sin la colaboración del ayuntamiento para, por ejemplo, el desvío de la electricidad, el teléfono, el tráfico… Cierto es que, si lo miras desde lejos, puede tener su gracia ver los trucos de unos y otros para ir haciendo lo que quieren, gracia que se irá perdiendo a medida que te acerques al meollo del asunto. Y aquí vamos con las matemáticas.

HAGAMOS UNA REGLA DE TRES.- Si una obra en la que Junta y Ayuntamiento están de acuerdo, es un decir, se ha demorado años y ha subido el coste un sopotecientos por cien ¿Se imaginan lo que nos costaría la misma obra con las dos instituciones tirándose cascotes a la cabeza? ¿Y cuánto tardaría en terminarse? De 31 concejales, 17 votaron por desbloquear el dichoso tranvía al Hospital Civil acompañado, además, de un plan de inversiones para la zona. 14, los del Partido Popular y el concejal no adscrito no estaban por la labor, pero es política, no baloncesto, así que 17 no gana a 14. Eso sí, la cuenta de toda esta historia sí está claro quiénes la van a pagar colaboren o no activamente. Adivinen.