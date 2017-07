El aspecto más negativo de estas efemérides conmemorativas es el que, tras cuarenta años de democracia, sigamos sin poder componer un relato común que nos permita superar, de una puñetera vez, nuestro trágico pasado. Siempre me ha parecido insana la forma en que la derecha ha puesto tanto énfasis en reconocer y apoyar a las víctimas del terrorismo como en ignorar las de la dictadura. Ahora es la nueva izquierda, no tan nueva, la que pretende deslegitimar la conmemoración del 15J de 1977 con un acto alternativo para apropiarse de la memoria de las víctimas del franquismo. Como si éstas no hubiesen estado representadas por sus predecesores en aquellas Cortes Constituyentes. Entre aquellos diputados había quienes habían vivido las vicisitudes de la Republica, la guerra civil, la cárcel, el exilio, etc. por lo que tenían un criterio más que sólido con el que mirar al futuro desde su experiencia del pasado. Ahora, estos izquierdistas de nuevo cuño, se permiten tratar con desdén a quienes volvían con la mochila cargada de dolor y experiencia acusándoles de haber traicionado no sé qué principios. Me sorprende la arrogancia moral con la que juzgan a quienes, desde sus vivencias, tuvieron que decidir, en un momento decisivo de nuestra historia, entre ruptura o transición pactada. Pero nada interesa la verdad a quienes sólo piensan en construir su plataforma de poder sobre los cascotes de lo que llaman con desprecio régimen del 78.

En el acto paralelo Alberto Garzón, entre otras muchas cosas, atribuía a la Transición 188 crímenes de Estado. Antes su partido los había elevado a 300 en un comunicado. No se sabe de dónde salen esas cifras, pero atribuir a la Transición, como hecho político constituyente, tales crímenes es un verdadero despropósito. No sé si se refieren a la fase terminal de la dictadura pero, en todo caso, las cifras explican un contexto de violencia que permite entender por qué se optó por una transición pactada y pacífica.

Lo revisión que hacen Iglesias, Garzón y cia. de la Transición y del periodo democrático me recuerda a la que "historiadores" tipo Pio Moa hacen de la República, la Guerra Civil o el franquismo. El trabajo de estos "estudiosos"-que al menos no presumen de pedigrí académico- consiste en convertir los verdugos del franquismo en las víctimas y al revés. Desde la otra trinchera, lo que hace Unidos Podemos, ERC, PNV y otros con nuestra reciente historia no es muy distinto a lo de Pio Moa.