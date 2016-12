Ya estoy con usted

Vamos a ver, lleva casi un año con nosotros y la verdad es que no estamos contentos con su rendimiento. Para empezar nos hizo votar tantas veces que ni recuerdo un mes en el que no hubiera campaña electoral. Ya, la votación de diciembre no es su culpa, pero las otras sí. Coja, coja el puñetero caramelito.

Sigamos

Tengo aquí la denuncia de una compañera que lo acusa de haberla saturado de trabajo. Se ha pasado usted con los decesos tanto que la Parca ha tenido crisis de ansiedad y, además de la denuncia, ha estado a esto de tener que subcontratar, que no lo había visto en todos los días de mi vida. No, no me venga con que es ley de vida. Fidel Castro se lo puedo admitir pero hombre, por favor, que es que nos ha dejado un erial.

Además

¿Qué ha solucionado? No digo que usted pudiera arreglarlo todo, pero es que le cambio el gorro y le pongo un bigote y es usted igual que 2015, clavado. Hombre, sí, algunas cosas han cambiado, pero por inercia, estamos bastante decepcionados, no le voy a mentir. Sí, puede coger otro caramelo.

Por supuesto

Ya sé que ha habido otros peores en su puesto, le recuerdo que he vivido unos cuantos, pero eso no es excusa. La cuestión es que tras analizarlo todo no sólo le vamos a despedir, cosa que ya sabía cuando empezó hace justo un año. Además me temo que no vamos a poder incluirlo en la carpeta de años buenos. No levante la voz, sus amenazas no nos asustan. Tampoco le vamos a incluir en la carpeta de los años burrísimos pero que sepa que será uno de esos años insustanciales. En poco tiempo será uno de esos años difuminados, nadie sabrá si usted fue 2016 o 2014, es su culpa, por no esmerarse.

Así que

Sin más, vaya usted recogiendo sus cosas que mañana mismo empieza en su puesto otro compañero. Y que sepa que le deja tanta tarea que simplemente esperamos que sea sólo un poquito mejor que usted, fíjese con lo poco que nos conformamos. Que le vaya bien en sus futuros trabajos. Sí, coja un puñado de caramelos, el bol entero si quiere, y al menos intente no meter mucho la pata hasta que se vaya.

Despedimos hoy 2016 que fue, al menos en mi opinión, como esos jugadores que no conoces pero los traen a tu equipo como estrellas y terminan siendo un paquete caro y que ni siquiera aprenden el idioma. Tanta paz lleve como deje y esperemos que 2017 aprenda en cabeza ajena.@jjblanesmalaga