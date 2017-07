'Dirty Dancing' conquista las calles de Málaga

El elenco de bailarines del musical Dirty Dancing, que se encuentra en el Teatro Cervantes desde la semana pasada, tomó las calles de la capital para mostrar, al aire libre, parte del espectáculo que desarrollan en cada función. El elenco de actores estuvo acompañado por seguidores del musical desde su salida hasta que llegaron al Muelle Uno, donde recrearon el número final donde los protagonistas bailan The Time of my Life. Esta producción, bajo la dirección de Federico Bellone, ha conseguido un éxito a nivel internacional desde su estreno en 2004 y ahora se encuentra en Málaga para el disfrute de los fans.