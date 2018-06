Farolas y pajitas

Bruselas acaba de dar un paso más en la lucha contra la contaminación del medio ambiente y prepara un plan de plásticos, para impedir los utensilios fabricados con este material y que tengan un único uso. En principio afecta a los cubiertos, los bastoncillos y las pajitas, que casi todos hemos utilizado para tomar determinadas bebidas. La Unión Europea va un paso pode delante porque en España, la ex ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunciaba hace un par de semanas la obligatoriedad por parte de los comercios de las bolsas de plástico a partir del 1 de julio. El plástico es el gran enemigo del mar y los fabricantes tendrán que poner en marcha la imaginación para producir los objetos afectados con otro tipo de materiales que puedas ser reciclables. Es lo que toca.

No tengo ni idea de la composición de las pajitas, cuya distribución por los bares de la capital quiere impulsar el Ayuntamiento. No es que la Corporación se preocupe por cómo sorbemos las bebidas sino evitar las sorpresas con sus insospechados contenidos. La iniciativa persigue que las mujeres empleen esas pajitas para saber que si toman una consumición no ingieren al mismo tiempo algún tipo de estupefaciente que anulará más tarde su voluntad y facilitará que algún o algunos degenerados cometan agresiones sexuales. El progreso nos devuelve definitivamente a las cavernas. Y tenemos que contemplar como normal que una mujer antes de tomarse una copa someta al líquido a una análisis biológico. De plástico o no, las pajitas cambiarán de color si se impregnan de sustancias indebidas y alertarán a las potenciales víctimas.

El Ayuntamiento también quiere establecer rutas seguras y avisar de puntos negros "para que las chicas no tengan que volver a casa siempre acompañadas", contaba Ruth Sarabia directora del área de Participación Ciudadana. El proyecto, que está aún en fase embrionaria, se completaría con un aplicación móvil que, al activarla, advertirá al usuario de los riesgos del lugar por donde transita y le recomendará las calles adecuadas para evitar los asaltos. Además, como la iluminación es clave para espantar delincuentes, el plan también prevé farolas detectoras de personas, que se iluminarán a su paso.

Aunque parezca increíble ésta es también una realidad en el mundo occidental del siglo XXI. Creo que la iniciativa del Ayuntamiento de Málaga merece todo el respaldo y me congratula que haya políticos que trabajen para afrontar los desafíos del día a día. Los más importantes. Pero si una sola mujer siente miedo o se arrepienta de tomar la decisión de pasear sola por la noche, el problema no se arregla con pajitas. No sólo hay que reciclar el plástico sino a toda la sociedad.