El Festival de Cine de Málaga se presenta en Madrid

Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine en Español de Málaga, dijo ayer en la presentación en Madrid de los contenidos de la 21 edición del certamen, que este año se celebra del 13 al 22 de abril, que Málaga no es un festival de "apuestas tibias", sino de "impulsar talentos y descubrir". Un compromiso que la organización decidió abrir la pasada edición a las producciones latinoamericanas que, de nuevo este año, entrarán a competición, casi al 50%, en la Sección Oficial: once películas españolas por nueve latinas, que optan a dos Biznagas: "Por qué no dos -apuntó Vigar-, si se trata de reconocer el mérito y el talento". A la edición de este año, se han presentado 2.286 producciones audiovisuales, un 44% más que la edición anterior.