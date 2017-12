Gabilondo: "El periodismo tiene un compromiso con la sociedad"

El periodista Iñaki Gabilondo aseguró ayer que morirá "creyendo que el periodismo tiene un compromiso con la sociedad, con los sueños de libertad del ser humano, con el hombre y con su derecho a conocer a fin de poder interpretar en la sociedad un papel adecuado". Gabilondo recibió el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga en la categoría de Trayectoria Profesional. También fueron galardonados Juan Cano, del diario Sur; Esperanza Codina, de El País; y Manuel Bellido, de Canal Sur. El diario The New York Times agradeció el premio, pero dijo que no podía aceptarlo.