Gracias, Hernando

Estaba ayer dándole vueltas al tema de la columna, y me pareció muy jugoso el tuit del Ministerio del Interior, del viernes pasado: "El Código Penal concreta qué se considera delito de terrorismo. Compartimos una imagen por si alguien necesitara reflexionar sobre ello durante el fin de semana. El resto, a descansar". Le di una vuelta, pero antes de escribir la columna llamé a Ricardo, mi abogado, y se la conté, por si era delito. "Podría serlo, Capi, yo no me arriesgaría, escribe mejor de otra cosa". Vale, no pasa nada, sobran temas. Al día siguiente, además, la Policía había escrito otro tuit, antes del partido, que también podría dar juego: "El himno nos representa a todos, es símbolo de un país, de una historia". Le di una vuelta, y antes de escribir, volví a llamar a Ricardo, para comentársela. "Perdona Ric, que te moleste otra vez", y le conté la idea. "Capi, te puede traer muchos problemas, piensa mejor otra cosa". Sobran temas, no pasa nada. En el partido del sábado, la Policía estuvo también confiscando camisetas amarillas, "se intervinieron camisetas cuyo contenido pudiera alterar el orden público o producir violencia", y esto sin duda podía dar juego. "Perdona Ric, ya sé que no es hora". Y le conté lo que pensaba escribir. "Capi, haz lo que quieras, pero podría constituir un delito". Vale, hay más temas que botellines. Solo espero, eso sí, que ningún español gane este año el Tour de Francia. Además, tenía apuntado también otro asunto muy interesante, Sant Esteve de les Roures, el pueblo fantasma. Supuestamente fue el escenario de episodios muy violentos el 1-O, según un informe que la Guardia Civil envió al Supremo. Pero resulta que el pueblo no existe, tal cual. "Ric, soy yo otra vez, perdona". Y se lo cuento. "Macho, piensa en tus hijos. No te metas en eso, que puede ser delito". No hay que rendirse. Está también lo de Willy Toledo y ciscarse en Dios. "Ric, soy yo otra vez" Y se lo cuento. "Ni se te ocurra, Capi". Vale, tengo también las declaraciones de Rafael Hernando, portavoz del PP: "Los que pedían subida de las pensiones, ahora que se manifiesten para dar las gracias al Gobierno" "Ric, oye, creo que ya lo he pillado". Y se lo cuento. "Por ahí, Capi, por ahí vas bien" Así que aquí va mi columna, finalmente: Gracias, Hernando, de corazón. Que pasen un buen día.