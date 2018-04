Hacerse un 'cienmillones'

La rehabilitación de El Caminito del Rey acaba de cumplir tres años, y la Diputación nos ha anunciado que el impacto económico en la zona ha sido de 100 millones de euros. Impresionante. Pero los números son fríos, y a uno le cuesta abarcar estas cantidades si no las compara con algo. Así que, para hacerme una idea más precisa de cómo de impresionante es, me puse a buscar otras actuaciones también con 100 millones de impacto económico. Y encontré que el palacio de congresos de Sevilla produjo en 2016 un impacto económico de 100 millones. Y la feria ARCO de Madrid, en 2017. Y el Mercado Central de Valencia, en 2015. Y la visita del Papa a Madrid, en 2011. Y la Semana Santa de Málaga, en 2004. Y el Mutua Madrid Open, en 2017. Y el Gran Premio de Jerez, en 2013. Y el Circuit Festival de Barcelona, en 2017. Y el Primavera Sound en Barcelona, en 2014. Y el Estadio de Mestalla, en Valencia, en 2013. Y el turismo en Valladolid, en 2018. Incluso la gestión de Bendodo en sus seis primeros meses en la Diputación de Málaga, en 2012, produjo un impacto de 100 millones.

Y ahí me cansé de buscar, porque la lista de cosas que producen un impacto económico de 100 millones es inabarcable, además de terriblemente diversa. Se ve que 100 millones es una cifra que gusta. Pero sigo sin terminar de entender cómo me afecta a mí eso, o cómo de relevante es. Hoy en día los políticos nos traducen todo a impacto económico, que es como si lo tradujeran al húngaro. ¿Qué parte nos llega de esos 100 millones? ¿Cómo se ha repartido ese dinero en la zona? Dice la Diputación que han creado 400 puestos de trabajo. 400, que es una cifra con la misma hermosa redondez que 100 millones. Pero, ¿cuánto de esos 100 millones se han llevado esos 400 empleos?¿Dónde va el resto? ¿A unos pocos? ¿A muchos? Es difícil evaluar así la importancia de nada, cuando no es directamente un sinsentido. ¿A partir de cuántos millones de impacto sale rentable destrozar el paisaje de la bahía? ¿Cuántos millones de impacto hacen que merezca la pena la canallada que van a hacer en el Arraijanal, el único paraje virgen de nuestra costa? Continuamente nos engatusan con una infinidad de grandes impactos, lanzados desde casi cualquier proyecto. Y, sin duda, alguno ha debido de alcanzarnos ya, completamente de lleno. Se diría que justo en la cabeza.