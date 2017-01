Hoy no hay carbón

Siempre se ha caracterizado esta sección por su toque crítico hacia las instituciones. Hoy, día de Reyes, dejaremos a un lado los latigazos (respetuosos) para desear en nuestra particular carta que la provincia siga avanzando. Que la tasa de paro, pese al descenso registrado el pasado año, pase a convertirse en una de las últimas preocupaciones de los ciudadanos. Que la educación y la sanidad, dos de los pilares del estado de derecho, no se vean resentidos por los efectos de los recortes. Que Málaga siga siendo un referente turístico y que para ello se hagan ya las actuaciones necesarias en materia de saneamiento. Que el Metro salga de la eterna confrontación entre la Junta y el Ayuntamiento para que no termine en los tribunales (¡qué fracaso sería para la ciudad!). Que nuestros dos equipos sigan paseando el nombre de la ciudad con orgullo por toda España. Que el jeque deje Twitter. Que haya una solución definitiva para la biblioteca provincial. Que no haya más plagas de mosquitos por el bien de los bañistas. Que Teresa Porras abra una discoteca tras el éxito de la calle Larios... Felices Reyes a todos los lectores de Málaga Hoy y también, cómo no, a los que no nos leen.