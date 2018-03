Impunes mentiras podemitas

Es asombroso cómo la extrema izquierda podemita y sus sucursales antisistema mienten una y otra vez impunemente y cara al público. Ante la realidad que les desmiente agitan el muñeco de los excesos capitalistas y ultraliberales para dar por buenos sus embustes como estrategia contra un mal que autoriza a servirse de cualquier medio. Y sus votantes dan por cierta la mentira. O, lo que es peor, la aplauden sabiendo que es mentira porque sirve a una causa superior -la Humanidad y la Justicia con mayúsculas- aunque sea, como siempre han hecho los comunistas en todas sus siniestras variantes, pisoteando a los seres humanos concretos y la justicia.

Con los graves incidentes de Lavapiés se ha visto, una vez más, este descaro y desvergüenza que les permite mentir impunemente. Dirigentes de Podemos propagaron bulos acusando a la Policía de la muerte de Mbaye. Y de paso, al capitalismo, el racismo institucionalizado, la brutalidad policial y cuanto se les ocurrió. La alcaldesa envió desde París un mensaje ambiguo que arrojaba una sombra sobre la actuación policial. Lo peor es que el Ayuntamiento sabía la verdad tres horas antes de los incidentes y la ocultó. La responsabilidad de estas mentiras y manipulaciones en los violentos hechos protagonizados por inmigrantes pero sobre todo por los antisistema está clara. ¿Se tomarán medidas? No. ¿Se exigirán responsabilidades? No. ¿Han rectificado? No. ¿Sus votantes les pedirán cuentas por estas y otras mentiras y manipulaciones? No. Ellos saben lo que hacen y sus votantes saben qué votan. Incluso si la mentira difundida por los podemitas hubiera sido cierta, y el inmigrante hubiera muerto mientras huía de la Policía, ésta estaría cumpliendo con su obligación de hacer respetar la ley. Toda nuestra solidaridad para con quienes tienen que sobrevivir con la venta ilegal. Pero también nuestra condena radical de las mafias que los explotan y falsifican firmas (un delito que pone muy nervioso al progrerío cuando estas ilegalidades se cometen con sus películas y canciones) y toda nuestra comprensión a los comerciantes que pagan impuestos y tasas, venden la mercancía legal que pagan a su precio, y se enfrentan a esta competencia ilegal y delictiva. Ahora, Podemos, en el colmo del delirio demagógico, propone despenalizar la venta de productos falsificados bajo el lema "Sobrevivir no es delito". Depende de lo que para ello se haga, digo yo.