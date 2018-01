Insultos en serie

Noto una enorme pasión, una implicación máxima, en los lectores de best sellers, en los seguidores de series o en los apóstoles republicanos. Como a veces piso charcos. O mejor, como me gusta pisar charcos para agitar las aguas y ver lo que se mueve en el fondo del océano que es cada persona, me atreví a decir, hace años, que Zapatero era un macho alfa, tras eliminar el Ministerio de Igualdad de Bibiana Aído. Cuando pisé este charco, recolecté una cascada de insultos de militantes socialistas. Pero peor me fue cuando me atreví a sugerir que Reyes Monforte, la periodista autora de dos novelas detestables, Un burka por amor y La rosa escondida, no escribía novelas, sino melodramas ginecológicos muy mal zurcidos. Los profesores que habían disfrutado leyendo esos productos subliterarios de bajísima calidad, y que los habían recomendado en clase a sus alumnos, me tacharon de envidioso, de escritor sin lectores. Los más encendidos llegaron, incluso, a desear que mi madre hubiera interrumpido el embarazo antes de dar a luz un monstruo como yo. Pero lo peor estaba por llegar. Cuando propuse, en un artículo que tuvo cierta repercusión en las redes, como medio de animación a la lectura, que las adolescentes se tatuaran en su cuerpo poemas y textos clásicos -cosa que ya venían haciendo, seguramente con la secreta intención de que no nos olvidáramos de Garcilaso, un lector de Euskadi dio a luz una denigrante metonimia eyaculatoria y me llamó "semen caduco". Quizá este haya sido el insulto que más impacto me ha causado porque me obligó a evaluarme de nuevo como semental. Los aficionados a las series también son algo retestinados y fundamentalistas. Forman como una secta religiosa, con todos los defectos y virtudes que exhiben los miembros de estas corporaciones. Son proselitistas y selectivos. Solo dentro del grupo de seguidores de ciertas series hay salvación ética y estética. Yo, en cuanto un amigo me pilla en falta, y se entera de que no he visto su serie favorita, corro a verla para no perderlo y poder seguir hablando con él de algo. A veces los amigos se exceden y te mandan un nutrido ranking de las series estrenadas en el 2017 que ellos consideran "imprescindibles". Todas extranjeras. Ni siquiera, Servir y proteger de TV1.