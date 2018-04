Luis María Linde (galbana)

Ya ves amigo Juan, no eres el único que padece galbana. En el Banco de España se ha extendido como una epidemia. Al menos así lo deduzco de la misiva que me ha remitido el director de su departamento de Comunicación, a quien le ha hecho maldita la gracia la columna que publiqué hace tres semanas con el nombre de su gobernador, Luis María Linde, como título. No se puede contentar a todo el mundo y los tres párrafos que me ha dedicado me han dejado insatisfecho. Uno por cada fotocopia que me adjunta: un comunicado a los medios y la copia de los despachos de las agencias Efe y Europa Press. Según me indica, con estos documentos podré conocer "la literalidad y el sentido de sus palabras", que debí entender mal cuando textualmente le escuché que "estaría bueno que la gente invirtiese no solo en vivienda, también en otras cosas, en activos financieros". Y he ahí de donde concluyo lo de la epidemia. En mi opinión de autónomo solo cobra si trabaja, y no siempre, un departamento de Comunicación debe explicar tan enigmática sentencia y no arriesgarse a que cualquiera se equivoque sacando sus propias conclusiones sobre la interpretación que otros han hecho sobre las palabras de su jefe. Pero ya ves, mi columna les ha sumido es un mar de dudas y desconocen cuál es mi fuente de información para poder afirmar, según ellos, "que el Gobernador se sube el sueldo por encima del IPC, más o manos como le viene en gana". Cuando según me indican, se actualiza vía Presupuestos Generales, convenientemente aprobados en Cortes. Como si ignorasen cómo se aprueba un presupuesto.

-José María, te acabo de escuchar pidiendo moderación salarial. ¿Te congelo el sueldo en los presupuestos de este año y das ejemplo?

-Hombre, ministro. El mío es solo uno. Tampoco te afecta tanto. ¿Crees que podrás sacarlo?

-Está pendiente de lo que digan los vascos, pero ellos lo que discuten es el 155.

- Pues lo que tu digas. Ya ves que no les preocupa mucho.

Lo que te cuento Juan. Si la epidemia no se hubiera extendido, en ese departamento habrían leído el opúsculo que Maximum Shameless dedica a la gestión de las crisis informativas.

Sostiene el profesor en la primera página de su escrito que la primera valoración que hay que hacer es si no es mejor dejar correr las cosas. Mariano lo tiene claro. Sobre todo, cuando los argumentos de defensa son tan débiles. Te arriesgas a que los otros no padezcan galbana.