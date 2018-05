Málaga está preciosa

Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven", dice Saramago en Ensayo sobre la ceguera. Siempre me pareció un libro angustioso, demasiado realista. La mayor parte de las cosas que vemos no las vemos con los ojos, las pensamos. Y nuestros ojos solo aportan apoyo gráfico a nuestras convicciones. Vemos nuestra ciudad, cada día, y la vemos más hermosa que nunca, y más próspera. Compitiendo por ser la nueva Barcelona. Abriendo más y más museos. Más y más hoteles, algunos de ellos de lujo. Recibiendo más cruceristas, más turistas. Más y más reportajes recomendándola. Málaga está en su momento más dulce, y eso es algo indiscutible. Además yo tampoco quiero discutirlo, por aquello que decía Dave Barry, "puedo ganar una discusión sobre cualquier tema. La gente lo sabe, y me evita en las fiestas. A veces, como signo de gran respeto, ni siquiera me invitan".

Así que esta semana he evitado por todos los medios leer la noticia en este periódico sobre los salarios en la provincia, y, sobre todo, echar un ojo a los datos (hasta 2016) de la Agencia Tributaria en los que se basa. Me he evitado constatar, por ejemplo, que el salario medio en la provincia es peor que en 2008, antes del gran despegue y florecer de Málaga. Eso me hubiera incomodado mucho. He podido evitar también ver que en salario medio Málaga es la undécima peor provincia de España, sin contar Ceuta y Melilla. Peor que Teruel, Lugo, Cádiz, Zamora, Soria o Burgos. Me he evitado saber que además no solo no mejoramos, sino que empeoramos. En 2008 estábamos tres posiciones mejor, y desde entonces nos han adelantado Murcia, Cádiz y Santa Cruz de Tenerife. Me he ahorrado constatar que en 2016 el 40,9% de los asalariados de la provincia cobraron menos del SMI. Me he ahorrado saber también que en 2008 ese porcentaje en Málaga era del 33%, es decir, sensiblemente mejor. Me he ahorrado también comparar con Madrid, donde solo el 18% de los asalariados cobra menos del SMI. Me he evitado sentir curiosidad por ver cómo estamos también en tasa de paro, y comprobar que somos la décima peor provincia de España. Me he evitado un montón de disgustos, y con ese tiempo me he podido dar un fabuloso paseo por calle Larios. Y dejen que les diga una cosa, la ciudad está realmente preciosa.