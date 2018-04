Muñoz y Roca, otra vez en el banquillo (y van...)

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz dijo ayer que la corrupción urbanística que ahora se juzga en la Audiencia Provincial no fue tanto por enfrentamientos políticos en esta materia como por la "cabezonería" del ex alcalde Jesús Gil y el ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. Muñoz aseguró que sus relaciones con el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca fueron "cero" y que trabajó siembre cumpliendo órdenes del fallecido Jesús Gil. "Tenemos la mala suerte de que todo lo que era ilícito ha muerto", aseveró.