Mutaciones

Sólo si se tiene en cuenta que una de las estrategias de supervivencia en el reino animal es mimetizarse, se puede entender la deriva de todas las formaciones políticas que pueblan la península ibérica. Un comportamiento tan firmemente arraigado que de él no se substraen ni las nuevas especies emergentes surgidas al socaire del cambio climático que experimenta el escenario político.

No obstante, para entender el actual momento evolutivo en toda su magnitud, no se debe perder de vista que la adaptación al medio no es patrimonio único de las nuevas especies. Hasta hace poco, el cambio más llamativo era el mecanismo que ha desarrollado Podemos para incorporar el ritual de la ancestral lucha interna por el poder a su quehacer diario. Pelea navajera que han sido capaces de convertir en una suerte de esgrima versallesca donde se cruzan estocadas florentinas de Tweets de edulcorada mala leche. Incentivo para que los partidos de siempre respondan de la manera más imaginativa. Conscientes de la ineficacia de la técnica del rodillo en estos tiempos mayorías relativas, de la necesidad del pacto han hecho virtud y el gusto por el debate ha calado tan hondo que cualquier día puede constituirse el circulo del Partido Popular en el ayuntamiento de Málaga. De hecho, la reunión del alcalde con sus concejales para abordar el futuro de Limasa el pasado sábado podría entenderse como un ensayo general. Después de que el concejal de Medio Ambiente y responsable directo del marrón amenazase con abandonar la escoba en un rincón, la manada que antaño presumió de una sólida organización jerárquica parece tornar hacia una dirección "colegiada" más propia de otras latitudes ideológicas. Latitudes que ya son conscientes de la sensación que causa este tipo de espectáculos donde se sospecha que no se discute el modelo. "El qué y no el quién", que diría otra especie en constante proceso de mutación organizativa. En sus territorios de caza, los partidarios de Iglesias siempre han tenido claro que la lucha de clases es una lucha por la supervivencia y se lo están gritando a Errejón: uno sólo puede liderar un partido si defiende su proyecto, y en caso de que no lo hagan, lo honesto es presentar tú candidatura.

El sábado, quién demostró su mejor adaptación al medio fue Bendodo, que se mimetizó como presidente de Diputación e hizo mutis por el foro confiado en sobrevivir si evoluciona hasta alcalde.