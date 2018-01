Necesidad de la prisión permanente

El funeral de Diana Quer se convirtió en una lógica, justa y razonable reivindicación de la prisión permanente, que ahora se pretende derogar, a la que se han sumado los padres de Marta del Castillo y Mari Luz Cortés. Hizo bien el PP presentándola y logrando que se aprobara -sólo con sus votos- el 26 de marzo de 2015. Hicieron mal los restantes partidos votando en contra (sólo hubo dos abstenciones) y definiendo aquella sesión parlamentaria como "un día negro para la democracia". No opinaban lo mismo los padres de Sandra Palo, Marta del Castillo, Mari Luz Cortés o las niñas de Moraña, asesinadas por su padre -el primer condenado a esta pena en España-, ni los cientos de miles de españoles que hemos firmado pidiéndola. Rosa Aguilar se cubrió aquel día de gloria acusando al PP de reinstaurar en España la "cadena perpetua que choca frontalmente con los principios constitucionales de reeducación y reinserción del penado". Primero: prisión permanente revisable no equivale a cadena perpetua (que también apoyaría en algunos, pocos, casos). Segundo: ¿qué sucede cuándo el penado no quiere ser "reeducado" y su "reinserción" pone en peligro seguro a los ciudadanos? Tercero: toda pena tiene un carácter punitivo de privación de libertad y en algunos casos -insisto, pocos- es razonable, legítimo y necesario que los expertos evalúen el éxito de la reeducación, la voluntad de no reincidir y el peligro que la libertad supone si estos dos requisitos no se cumplen. Cuarto: lejos de ser algo antidemocrático, está en vigor en las democracias más consolidadas de la UE.

Según las encuestas entre el 72 y el 88% de los españoles están a favor de la prisión permanente revisable para delitos de especial gravedad y constatadas probabilidades de reincidencia, sobre todo relacionados con menores, ya sean abusos sexuales y/o asesinatos, y terrorismo. Sin olvidar la siniestra confluencia entre el maltrato y el asesinato de mujeres y niños en el caso de los crímenes de género. Se equivocan gravemente el PSOE, Unidos Podemos, el PNV y otros partidos proponiendo su derogación y C's anunciando su abstención. No se trata de legislar en caliente ni de convertir la justicia en venganza, como dicen mintiendo quienes pretenden la derogación de la prisión permanente, sino de proporcionalidad y seguridad. No se puede ignorar la realidad de la naturaleza humana, el dolor de las víctimas y la seguridad de los ciudadanos.