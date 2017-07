No me refiero al pasodoble torero ni al río onubense, sino al modélico restaurante de enfrente de mi casa en Cristo de la Epidemia. Desde que vivo en el barrio, Nerva fue uno de mis primeros amigos que me ayudaron a instalarme e iniciar una convivencia intachable gracias a Agustín, su dueño y gerente. Agustín Fernández aprende el oficio con su padre en El Caracol, de allí -hace unos 35 años- crea el Nerva y empieza su labor hostelera. Por aquel tiempo nos conocimos. Apadriné a su hijo Antonio a su entrada en La Cónsula y, fruto de esta experiencia y su talento personal, evolucionó los conceptos y puso al día el restaurante familiar con nuevos menús, servicios, creatividad culinaria y renovación en la gestión, que llevaron al Nerva a la situación privilegiada de la que disfruta. La incorporación fija de Joaquín, el menor de los hermanos, cierra el precioso círculo profesional, aportando juventud, futuro, trabajo, disciplina y encanto a este bello, íntimo y ejemplar restaurante. ¡Ah! Felicidades por el premio a la mejor ensaladilla de Málaga.