De Nueva York a Málaga, premio a la labor de Alcántara

El poeta y periodista Manuel Alcántara recibió ayer en Málaga el Premio First Amendment (Primera Enmienda) de la Fundación Eisenhower Fellowship, que no pudo recoger en Nueva York por motivos de edad. A sus 89 años, el escritor animó a no perder "la esperanza", porque "cuando hay unos tiempos tan malos se confía en que los que vengan sean mejores". El presidente de la Fundación Eisenhower Fellowship, George de Lama, resaltó la "extraordinaria carrera dedicada a la palabra y la verdad" de Alcántara, cuya labor merece este premio sobre a la libertad de expresión y de prensa.