Nuevas respuestas

Cuentan que un año, cuando Einstein entregaba las preguntas para el examen final, un alumno le hizo notar que eran las mismas que el curso pasado. "Tiene usted razón. Las preguntas son las mismas, pero todas las respuestas han cambiado", respondió Einstein. Y eso nos ha pasado estos últimos días, el PSOE ha vuelto a ser el que era, y de repente todas las certezas se nos han volteado, llegando las dudas incluso a quién será el próximo alcalde de Málaga. El candidato del viejo PSOE, Dani Pérez, se ha animado a ser el candidato del nuevo PSOE, y se ha lanzado a forzar al alcalde al debate del estado de la ciudad, perdiendo incluso el miedo al terrible chapapote de su memoria de funcionario. Quizá, eso sí, confiando más en la debilidad del PP que en la del propio alcalde, aunque Paco sea un aznarista reconocido, es decir, no se sienta en absoluto miembro de su partido. Y eso, ahora especialmente, puede que sea su gran valor, no tener nada que ver con ese partido del que usted me habla, que además anda sumido en el pánico, y tratando de recomponer los aparejos para evitar la escollera. ¿Lo conseguirán?

Esa es otra gran pregunta, pero la respuesta no hace más que cambiar también. Los primeros días, tras la moción de censura y el estreno ministerial, todo el mundo veía en el PP a la nueva UCD, es decir, fiambre perdido. Nos decían que incluso se desangraba más rápidamente que los de Suárez, que la cosa ya no tenía arreglo. Pero este fin de semana la demoscopia mostró que toda esa sangre no era suya, sino de Ciudadanos, que era el que realmente se había dado un trompazo de bandera. Y ya no sabe uno quién ha sido desarticulado y quién no, pero ahí en medio ha quedado el alcalde, que sigue tocando el violín como si nada, con su porte caballeresco y demodé, mientras todos gritan a su alrededor ¡Nos desarticulan! ¡Nos desarticulan! No pasa nada, muchachos, soy el mejor alcalde de la Historia. Esto no me va a pasar a mí. Pero ya nada es lo que era, ni siquiera él, que lo ha sido durante tanto tiempo. Ahora hasta Paco podría acabar en la escollera, y sería además su segundo naufragio, porque también estaba a bordo cuando se fue a pique la UCD. Menudo epílogo para su carrera. "Una persona inteligente resuelve un problema. Una persona sabia lo evita", solía decir Einstein. Pero quizá no lo suficiente.