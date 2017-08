PSOE y responsabilidad colectiva

Desnortado PSOE. Un día sale con lo de España como nación de naciones y otro, porque los disparates engordan cuando se echan a rodar, José Manuel Franco, aspirante a liderar a los socialistas madrileños, dice que "en el Estado plurinacional Madrid podría ser una nación". Un día la ONU condena las torturas "sistemáticas y generalizadas" en Venezuela y diez días después Óscar Puente afirma que en España se "exagera" la situación de Venezuela con fines partidistas, tal vez para erosionar a sus nuevos mejores amigos de Podemos. Para el portavoz de la Ejecutiva socialista no son los abusos de Maduro y sus secuaces -sobre todo en su última deriva dictatorial tras perder las legislativas- lo que ha degradado la vida política del país, empobrecido hasta extremos dramáticos a los ciudadanos, causado más de cien muertos y llenado las cárceles de opositores torturados (denuncia de la ONU: "Hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos"), sino que la situación es fruto de "una responsabilidad colectiva".

Es gravísimo que un alto cargo del PSOE utilice este argumento para justificar a un Gobierno que ha encarcelado al líder del partido opositor, perteneciente a la Internacional Socialista, ya lo haga por afinidad ideológica personal o por estrategia de partido de cara a un futuro pacto con Podemos. Imaginen que esta teoría de la "responsabilidad compartida" se aplicara a una dictadura de derechas o a la situación de España entre el golpe de Estado de izquierdas de 1934 y el de Franco de 1936.

El PSOE tiene una historia no siempre gloriosa desde un punto de vista democrático. Dos meses antes de las elecciones de 1933 y un año antes del intento de golpe de Estado socialista del 34, calificado como tal por Indalecio Prieto ("Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera de mi participación en aquel movimiento revolucionario"), Largo Caballero había dicho: "El socialismo tendrá que acudir a la violencia máxima para desplazar al capitalismo… Yo no sé cómo hay quien tiene tanto horror a la dictadura del proletariado… ¿Llegar al socialismo dentro de la democracia burguesa? ¡Eso es imposible" (El socialista, 24 de septiembre, 1933). ¿Esta sería la posición de Puente, o la del nuevo PSOE en su estrategia de aproximación a Podemos, con respecto a Venezuela?