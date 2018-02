Paco y seguido

El maestro Alcántara siempre dice que si tienes el título ya tienes la columna, así que yo suelo empezar por ahí, por el principio, aunque no sea una forma lógica de empezar nada. El problema es que esta semana el título no salía, ni con negritas. La primera idea era "Paco vuelve", en referencia al alcalde, que por enésima vez duda si poner punto final o punto y seguido a su carrera, sumiéndonos de nuevo a todos en la confusión, y muy especialmente a Bendodo. El delfín de Schrödinger, que nadie sabe ya si está vivo o muerto. Y ahí, precisamente, empezaron mis dudas con el título. Si Paco pone el punto final, a renglón seguido llegará Bendodo, con lo que de repente me entraron ganas de ponerle una coma al título, "Paco, vuelve". No por nada en especial, sino por ser algo muy típicamente malagueño lo de tener reparos con Bendodo, vaya usted a saber por qué.

Y ahí estaba, atrapado en una coma, como Cortázar, con aquella frase suya tan famosa: "Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda". ¿Dónde hay que poner la coma?, se preguntaba Cortázar, ¿después de "tiene" o después de "mujer"? ¿Y dónde la pondría el alcalde? me preguntaba yo. No por querer entrometerme en su matrimonio, sino porque en esto de ponerle punto final a su carrera, el papel de su mujer está siendo fundamental, al menos ateniéndonos a sus numerosas declaraciones. Se diría que Doña Rosa ha puesto la coma detrás de Paco, "Paco, vuelve", aunque, en su contexto, curiosamente, esa coma no significaría lo mismo que la mía, sino justo lo contrario. Paco, punto final.

Vaya lío. "La coma, esa puerta giratoria del pensamiento", decía también Cortázar, y empiezo a ver claro por qué. No hay manera de pasar esta página, volvemos al mismo punto, una y otra vez. Quizá porque tampoco hay otro candidato, ni en su partido, ni fuera, que sea capaz de ponerle un poco los puntos sobre las íes. Y eso es sin duda lo más chocante, y lo más frustrante. En la sexta ciudad de España todo gira alrededor de un único punto, la respuesta de Paco a presentarse de nuevo, que esta vez será, sin duda, "No, es momento de dejarlo". Bueno, o quizá "No es momento de dejarlo", que también podría ser. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que, coma arriba, coma abajo, esta ciudad es punto y aparte.