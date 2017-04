Parentesco explosivo

Mientras los Estados Unidos anunciaban los efectos del lanzamiento de la "madre de todas las bombas" sobre los túneles ocupados por el ISIS en Afganistán, Rusia se apresuraba a recordar que posee el "padre de todas las bombas", con 4 veces más capacidad explosiva. Todo esto podría parecer una demostración de testosterona entre machos alfa, si no fuera por la peligrosidad que tiene una escalada militar de estas características.

Ya vivimos hace años la Guerra Fría, donde EEUU y la URSS competían por crear el mayor número de misiles nucleares posible. Con ellos decían poder destruir la Tierra diez, cien o mil veces (como si hiciera falta destruirla más de una vez para acabar con la humanidad) y así creían amenazar al enemigo. El tiempo demostró que aquello sirvió de poco y actualmente los depósitos de armas atómicas en desuso se encuentran esparcidos por sendos países.

El problema que hoy se presenta es que hay más actores en juego que en el pasado. El ansia de Corea del Norte por querer ser alguien en el panorama bélico internacional es realmente sorprendente. Un país del que se desconoce cualesquiera tipos de bienes de equipo producidos, que no exporta nada al exterior, que nadie visita turísticamente y que no posee riquezas naturales estratégicas ¿de qué vive?. Y suponiendo que pueda alimentar de alguna forma a su población ¿de dónde saca los recursos para mantener esa enorme industria armamentística que dice poseer?. Lo que parece cada vez más claro es que esto es una partida de póker donde alguno tiene muchos comodines y otros van de farol. Pero de seguir con las bravuconadas, la partida puede llegar a su final. El silencio en todo estos conflictos de China, Israel y los países del Golfo Pérsico es muy elocuente. Nadie esperaba este paso de las palabras a los hechos y, una vez sacado el armamento a la luz, veremos si es viable el retroceso de los mismos. Pensar que en estos momentos se encuentran Trump, Putin y Kim Jong-un al frente de sus respectivas naciones no es un buen presagio para el diálogo y la reflexión. Pero cabe pensar que las relaciones diplomáticas jueguen un papel decisivo en esta situación y sepan devolver las aguas a su cauce. Para ello no bastará con que hable Europa con EEUU, Corea del Norte con China o Siria con Rusia porque, como decía el militar israelí Moshe Dayan "Si quieres la paz, no hablas con tus amigos. Hablas con tus enemigos".