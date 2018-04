Va Froilán con tres comunistas en un tren. Así podía empezar un chiste, pero así empieza el relato de varios miembros del PC y de IU sobre su encontronazo con el sobrino del Rey en el AVE, camino de Málaga. Cuentan que Froilán los acusó de flojos, tiene su gracia. "Os pegáis una vida de reyes", les podría haber dicho, y hubiera sido aún más gracioso. Al parecer, los rojazos iban comentando el altercado entre las Reinas, y al muchacho aquello le tocó los pilares del Estado, y lo hizo notar con exquisita educación y delicadeza: "me dais asco", "flojos", y otra serie de campechanos calificativos. Pero yo entiendo muy bien que Froilán se pudiera alterar un poco, porque Reina Emérita es también su abuela, cuando se quita el traje de Reina Emérita, lo mismo que Catwoman es simplemente Selina Kyle cuando se quita el cuero. La Familia Real, como Los Vengadores o la Patrulla X, también son personas cuando no están velando por nosotros. No son solo mutantes de sangre azul, aunque en España se ha interpuesto un muro infranqueable con sus identidades secretas. Solo conocemos sus personajes de la Patrulla Real, que, como en la Liga de la Justicia, tienen su cuartel general, sus archienemigos, como Coleta Morada, o sus nuevos miembros, como Doña Letizia, que se incorporó a raíz de su relación con el líder de la Patrulla, para convertirse finalmente en Reina.

Pero no debemos olvidar que cuando no están defendiendo a España, los miembros de la Familia Real son personas reales, y en este caso, además, familia. Con lo que ello conlleva. En rencillas, como pudo pasar entre las dos Reinas, o en situaciones como la que ha vivido Froilán, al escuchar como hacían bromas de la Reina Emérita, su abuela en la vida real. ¿Cómo hubiera reaccionado Spiderman al escuchar hablar mal de su tía May? Seguramente Eduardo Zorrilla, que era uno de los que bromeaba en ese tren, habría salido mucho peor parado. Pero quizá sobre eso deberíamos reflexionar. Ese chico saltó al oír cómo bromeaban con su abuela, y eso es lo más natural del mundo. Lo único extraño aquí es la de gente que piensa que esa abuela no es como las demás abuelas, y que los miembros de la Patrulla Real tienen unos súper poderes increíbles. Cuando lo que tienen son simplemente unos súper privilegios inconcebibles, y, eso sí, unos trajes impresionantes.