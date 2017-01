Hago mío el comentario de un lector que acudió el jueves a la cabalgata de Reyes en Málaga con su hijo y tuvo que volverse a casa mucho antes de lo previsto ya que le resultó imposible encontrar un lugar libre de petardos. El hijo de este lector tiene un diagnóstico de autismo, así que su queja no va precisamente en broma. En otra ciudad, unos amigos tuvieron a su perra perdida durante varios días por el mismo problema: empezaron a tronar petardos, el animal salió despavorido y se desorientó, aunque finalmente supo volver a casa. Estas cosas parecen a muchos nimiedades y de escasa relevancia frente a los asuntos verdaderamente importantes, pero en la construcción de las sociedades igualitarias sucede como en el cristianismo: quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Se trata, una vez más, de equilibrar la libertad individual y la justicia, el derecho de quien desea tirar petardos y el de quien reclama poder vivir en paz sin las consecuencias que los mismos petardos acarrean: por eso el asunto de los petardos puede ser tan importante como la pervivencia de la tauromaquia o la presencia de imágenes religiosas en los espacios públicos. Honestamente, sin embargo, creo que aquí ni siquiera hay materia digna de llevar a debate: los petardos, según se ha venido insistiendo en los últimos años, causan un daño importante a numerosas personas y también al medio ambiente. Pero convendrán conmigo en que la satisfacción que pueden producir a quien pasa el tiempo con ellos no es reconfortante, constructiva ni inspiradora, ni forma parte de una determinada tradición cultural que merezca su preservación (habrá quien diga que los petardos forman parte del folclore, pero no es así; y si lo fuera, la justificación resultaría ridícula). La cuestión revestiría un cariz distinto si los amantes de los petardos hicieran de las suyas en recintos especialmente acondicionados para su disfrute, lejos de las personas y animales que podrían verse afectadas por los sobresaltos que comportan; pero quienes van por ahí con la matraca lo hacen en plena calle, al alcance de cualquiera, frente a todos los portales; y no parece muy de recibo hacer una inversión pública para construir petardódromos ni museos del petardo. Aunque mejor no dar ideas.

Digamos, por tanto, que nadie necesita tirar petardos para vivir ni tiene derecho a reivindicar su uso. Podemos prescindir perfectamente de ellos. Existen alternativas muchísimo más interesantes y menos agresivas. Y quienes los fabrican siempre pueden cambiar de negocio. Alguien me comentaba el otro día que toda la vida se han tirado petardos y nunca ha pasado nada; quien se ha sentido molestado ha protestado y listos. Bien, ésa es la diferencia: lo deseable es compartir un marco de convivencia en el que no haya que protestar por nada sino en el que de antemano se respeten los derechos de las personas, y esto incluye a todas las personas. Yendo, al fin, al grano: que el Ayuntamiento prohiba con un bando el uso de los petardos no sirve de nada si esta actuación no se sanciona. Igualmente, la política municipal debe estar para algo más que para favorecer la construcción de rascacielos. Que haya por ahí gente tirando petardos no hace bien a nadie y hace mal a mucha gente. Ahora, lo deseable es que juguemos en serio la próxima Navidad. De una vez.