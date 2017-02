Que dice el ministro del ramo que lo de la factura de la luz que nos vayamos acostumbrando, que sí, que es mucha pasta pero que es lo que hay y que así es la vida. Y no pasa nada.

SI A LAS PALABRAS DEL MINISTRO.- Añadimos las alucinantes declaraciones del señor Rajoy diciendo que iba a bajar algo el sablazo porque iba a llover, y sumamos el tema de que no hay nadie con la capacidad suficiente para entender lo que pone la puñetera factura salvo la parte en la que descubres que hay dos modelos, el caro si consumes poco y el carísimo si se te ocurre encender media bombilla de más.

Y SI ADEMÁS.- Resulta que tampoco puedes hacer la guerra por tu cuenta, darle un corte de mangas a la empresa de electricidad amiga de turno para poner placas solares porque resulta que te clavan un impuesto que parece que vamos a comprar un cacho del sol, tenemos que llegar a una inquietante conclusión.

ALGUIEN HA DECIDIDO.- Que nos la sopla todo. Que nos pueden manipular, apretar, engañar con bajadas del dos por ciento cuando tres días antes hubo subidas del veintitrés, darnos explicaciones sin sentido, cuando las dan, que no va a pasar nada. Absolutamente nada.

NADIE VA A SALIR AL CHINO.- A comprar antorchas para tirarse a la calle y vociferar que o solucionan, ya, esta película o van a tener que ir por la vida con pelucas y narices postizas. No vamos a ver ríos de personas bajando por las principales calles de las ciudades con cara de pocos amigos. No va a pasar.

Y COMO NO PASA.- Al menos normalmente, pues hay barra libre para darnos ladrillazos en la cabeza. Y todo el mundo se viene arriba, por ejemplo, Vodafone decide que va a clavar con más de dos euros a sus clientes por llamar para, a lo mejor, que te recuerden el puñetero pin de tu teléfono y ya verán como no pasa nada.

NOS HEMOS ACOSTUMBRADO.- A poner la cama, nos hemos acostumbrado a andar con alguien metiéndote mano en el bolsillo y, aunque es molesto, no nos da por volvernos para decir que o sacan la mano de ahí o le van a tener que escayolar el brazo. Nos limitamos a adaptar el paso a la molesta mano en el bolsillo, haciendo equilibrios para no darte un piñazo y rezando porque no metan la mano más adentro no vayamos a caernos definitivamente.

Y caes en la cuenta, en el mejor de los casos, cuando estás frente a la secadora pensando seriamente si necesitas usarla o te aguantas un poco no vaya a salir la factura al precio del jamón del bueno. Y sueltas un exabrupto en privado, o en público como este caso, para, a continuación, poner otra vez la cama. La secadora no, no vaya a ser.