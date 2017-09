¿Quedan billetes para marte?

Si Corea del Norte mantiene su temeraria conducta, los Estados Unidos deberán defenderse y defender a sus aliados, Corea del Norte será destruida; es algo que ninguno de nosotros quiere, no queremos la guerra". Lo ha dicho la embajadora de EEUU en la ONU, Nikki Haley, y da muestras de lo lejos que se está llegando.

Resulta casi increíble que a estas alturas de la película haya todavía personajes tan siniestros como Kim Jong-un y es casi más difícil de comprender que todo un país, obligado o por gusto, le ría las gracias. Un pesimista diría que siempre puede ser todo peor y Jong-un va a hacer bueno a Trump en la carrera por ver quién está más zumbado y quién es capaz de decir más tonterías por minuto. El presidente norteamericano ha intentado ridiculizar al norcoreano llamándole "hombre cohete" y habrá que esperar ahora la respuesta, que visto lo visto, será disparando un misil a algún sitio. Dos estúpidos con capacidad nuclear para destruir el mundo. A ver quién la tiene más grande, como decía Serrat. Al final no van a estar tan locos aquellos que se apuntaron al viaje sin retorno a Marte porque a lo mejor son los que únicos que consiguen sobrevivir a este infierno. A Trump lo normal es que lo echen los propios norteamericanos antes o después. Como mucho durará cuatro años. Pero el líder supremo, si no es envenenado o cosas raras, solo tiene 33 años y misil para rato. ¿Qué le puede pasar por la cabeza a una persona tan joven para tener esa inquina y ese ímpetu destructor? Será posiblemente un psicópata con un ejército de psicópatas detrás, lo cual no es precisamente tranquilizador.

El 7 de diciembre hará 76 años del ataque japonés a Pearl Harbor, que cambió la historia, dejó miles de muertes y la respuesta norteamericana con la famosa bomba atómica. Jong-un amenaza ahora con disparar a Guam, otra base militar estadounidense, y crecen los nacionalismos en Europa. Como remate, el Daesh reclama el Califato y mata a todo el que se encuentra por delante. Más de uno ha faltado a clase de historia y esperemos que ésta no se repita. ¿Queda algún billete para Marte?