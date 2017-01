Queridos Reyes

Como este año he sido bueno, me gustaría pediros los siguientes regalos. Lo primero que quiero es un tren. Como el Metro a la Alameda es muy chico, también podéis traerme el tranvía al Civil y así podré ir a ver a mi mamá desde el trabajo que se pondrá muy contenta. La lanzadera al Parque Tecnológico y el tren a Marbella lo dejamos para otro año, que no quiero ser abusica. También quiero el soterramiento del ferrocarril del puerto para ir completando la maqueta que me está quedando muy bonita. Cuando lo tenga, os pediré el puerto seco y un polígono industrial de verdad, con fábricas y no con comercios y talleres.

A cambio os regalo el Monopoli que me trajisteis cuando el boom inmobiliario. Seguro que lo quieren en otra ciudad. A mí no me gusta porque las reglas no son iguales para todos. Mientras que yo siempre pago, no hay manera de que lo haga el que ha comprado el hotel de Moneo y al Málaga le han regalado la casilla de Arraijanal ¡Y vale más de diez millones! Además, no tiene parques. La nueva versión trae varios: allí, en el Benítez y en Repsol. Pero no sé cuándo la van a sacar. También me gustaría un juego de construcción que no sea el Lego Astoria. Hace cinco años me regalasteis el del Guadalmedina y es muy aburrido. Los dibujos son muy bonitos, pero no se puede construir y hay unos señores mayores que no se ponen de acuerdo sobre qué hacer. En cambio, me gustaría la Isla pirata de los Baños de Carmen. Aunque sea la versión barata. Todos los años parece que me la vais a traer y me ilusiono mucho. También quiero el camión de la basura de los Clic, porque el de Limasa hay que devolverlo este año, y un arreglo del saneamiento para que no se mojen los juguetes cada vez que llueva mogollón. Como sé que es muy caro, lo podéis traer para todos los vecinos y lo compartimos. Por último, os agradecería que me trajeseis las reglas del juego de soldaditos que se os olvidaron el otro año porque no me aclaro. Si coloco a los rojos frente a los azules, los rojos se pelean entre ellos. Y a los naranja no sé dónde ponerlos.

Sé que son muchas cosas y las mismas de todos los años, pero lo hago para que podáis elegir. Yo me conformo con lo que sea porque nunca me traéis lo que pido. De hecho, no sé si seguir creyendo en vosotros. ¡Ah! Y una barra de alcance en calle Larios. En la discoteca que han puesto estas Navidades se han olvidado las bebidas y en carnaval se van a echar de menos.