Samu García llega "loco por salvar al Málaga"

Tras dos temporadas y media fuera de Málaga sin demasiada suerte, Samu García sonríe feliz al regresar al club de su vida. Desde su "no me voy, me venden" que pronunció en su despedida ha estado rondando la posibilidad de regresar. Llega como cedido por el Levante hasta final de temporada, aunque con opción de compra obligatoria si el equipo se acaba manteniendo en Primera.. Samu ya jugó minutos el pasado sábado ante el Girona y ayer fue presentado en La Rosaleda. Dice que llega "loco por salvar al Málaga". Si su mejor fútbol aparece es posible.