Esta semana se ha reunido el Consejo Social de Málaga para hablar de la situación de la sanidad en Málaga. Paralelamente, en Diputación se han puesto todos de acuerdo para poner de los nervios al alcalde.

VAYAMOS POR PARTES.- Por un lado en la reunión del Consejo Social se dieron cifras curiosas. Desde 2013 se han perdido casi 400 camas hospitalarias y más de 2100 puestos de trabajo y eso unido a la manía de la gente por enfermar sin tener en cuenta la situación macro económica mundial ha afectado a la calidad del servicio.

ES POR ELLO.- Que se ha decidido crear una comisión de sanidad que estudie cómo se soluciona el problema. De entrada ha salido el tema de la construcción del tercer hospital, del que llevamos oyendo tanto tiempo que es casi de la familia. Entre el tercer hospital y otras cosillas la cosa, han calculado, se iría a unos doscientos y pico millones de euros y entre 6 y 8 años para ejecutar el tema. Mejor no hacemos la regla de tres calculando los plazos de ejecución de cualquier cosa en papel y luego lo que tardan en hacerse realidad o nos puede dar un síncope, algo poco recomendable por la falta de camas hospitalarias. Pero vamos avanzando.

LA DIPUTACIÓN.- Con Elías Bendodo a la cabeza y todos los grupos políticos detrás, en un sorprendente “quita niño que esto lo pago yo” ha ofrecido a la Junta terreno para construir el tercer hospital y además también ha ofrecido dinero para ayudar a hacerlo. No ha ofrecido enfermos porque de eso ya hay, pero si hubiera carestía es muy probable que se dotara de gente malita al nuevo hospital, que no le falte de nada. Y aquí entra en juego el alcalde de Málaga.

DON FRANCISCO.- Tras conocer toda esta historia en la que se ha visto fuera de juego, ha salido a la palestra diciendo que no sabe si es o no muy lógico que la Diputación suelte pasta y terrenos para hacer el hospital siendo esto tema de la Junta y además, para que todos nos pongamos de los nervios, ha añadido que ve todo esto muy verde desde el punto de vista autonómico. No verde en plan enfermizo, que pegaría, verde en plan que esto del tercer hospital es como el metro a El Palo.

ASÍ QUE.- En resumen, por un lado tenemos la realidad de la sanidad en la capital, que está chunga, por otro lado la comisión de sanidad que propone medidas que se alargarían a unos 8 años en el mejor de los casos a lo que hay que añadir el ofrecimiento de la Diputación de terrenos y dinero para la construcción de un hospital y, algo muy inquietante, las dudas del alcalde de Málaga, famosas por alargar los temas hasta el infinito y más allá.

Sumando todas las variables y mirándolo con optimismo, es muy probable que podamos acudir todos a ver cómo ponen la primera piedra de ese hospital. Es casi seguro que estemos todos jubilados. No, no ha sonado muy optimista.@jjblanesmalaga