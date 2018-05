Soluciones para Cataluña

Los que tienen soluciones para todo (pero como no les corresponde aplicarlas nos quedamos sin saber si resolverían el problema) dicen que el problema del independentismo en Cataluña se arreglaría con más política y menos decisiones judiciales. Lástima que no precisen ni una sola de las medidas políticas concretas a emplear. Hay una segura: conceder la independencia, pero es de suponer que no se referirán a esto, sino a medidas que, beneficiándolos, le hagan desistir (de momento) de sus aspiraciones. Pero aquí no cabe el milagro del pan y los peces, porque lo que se da a uno de más es lo que se quita a otro con el mismo derecho. O sea, que ruego a los que critican lo que se está haciendo ahora que digan al menos una de las soluciones políticas que, según ellos, resolvería la cuestión.

Se ha criticado al Gobierno la aplicación tardía y blanda del art. 155 de la Constitución, pero se olvidan del trabajo que le costó al presidente Rajoy convencer a Sánchez y, sobre todo, a Rivera, que a toro pasado se muestra partidario de un art. 155 más duro, cuando ya nadie se acuerda de que Inés Arrimadas, ganadora de las elecciones, se oponía a su aplicación, lo que le confería un plus de legitimidad y visibilidad que no han aprovechado. También se le critica al partido del Gobierno haberse ocupado más de conseguir apoyo para los presupuestos y encima haberlo obtenido de un partido nacionalista. Pero ese apoyo, como escribe Martín Seco, se lo debía haber prestado el PSOE, pactando medidas, en tanto que su secretario general se dedicó a presentar un presupuesto alternativo al del Gobierno y que cayó en el olvido por su irrealidad nada más que presentarse.

Ahora el Gobierno cuenta ya con el apoyo del PSOE y es de esperar que después de la reunión de hoy también con el de C's. No están las cosas para tacticismos y oportunismos cuando la fiscalía belga ha informado en contra de la euroorden de extradición por supuestos defectos de forma. Y de paso, que el Reino de España planteé a las autoridades europeas qué les parece las pretensiones de una región de este Estado de convertirse en otro Estado independiente. Un pronunciamiento claro, al respecto, serviría para que muchos independentistas catalanes, a los que se ha asegurado que una Cataluña independiente sería recibida en la Unión Europea con los brazos abiertos (como dijo Artur Más), se lo pensarían mejor, porque fuera de esa Unión es difícil convivir en Europa.