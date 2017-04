Si la razón hace al hombre, el sentimiento lo conduce, decía Rousseau. Hoy será el primer Miércoles Santo desde 1759 en que no se libere un preso con El Rico, y la cosa ha causado no poco disgusto entre los cofrades. La tradición se remonta a un grupo de presos que se fugó para sacar la imagen en procesión, ante la falta de hombres de trono debida a una epidemia de peste en la ciudad. Tras hacerlo, todos volvieron voluntariamente a la cárcel. Es sin duda una historia bonita, cuyo arraigo solo podría neutralizarse con otro suceso bonito, no con una decisión de un ministro de Justicia, que siempre es algo muy racional, pero muy antipático.

Justo lo contrario pasa, sin embargo, con otro remarcado icono malagueño, La Manquita. Por esos mismos años, 1782, se terminó también la construcción de la Catedral. Aunque, técnicamente, no se terminó de construir, porque, como todos sabemos, aún le falta una torre, como al legado del alcalde. El caso es que, por alguna razón del corazón, esto se convirtió en una seña de identidad de Málaga, una tradición que ahora también es cuestionada, pero no por un antipático ministro de Justicia, sino por nuestro malagueño más querido, Antonio Banderas. Sostiene Banderas en Sur que "la Catedral tal como está ahora nos manda un mensaje metafórico de que Málaga es una ciudad inacabada y que quizás no acabamos las cosas que comenzamos". Pero al ser una persona muy apreciada, sus razones de la razón llegan mucho más fácilmente a nuestro corazón, que ya sabemos que es lo que conduce al hombre. Y no solo porque lo diga Rousseau, sino porque vemos como Banderas consigue encarrilar proyectos que parecían imposibles. Su tesón y amor por esta ciudad han conseguido que el Ayuntamiento ceda gratuitamente a su cofradía un terreno valorado en 750.000 euros, en pleno centro. Y el proyecto de Seguí que él apoya, y cuyo espacio escénico dirigirá, ha ganado el concurso del Astoria, otro rincón sentimental.

Vamos, que no hay duda que Banderas sabe cómo llevar los proyectos a buen puerto, máxime si va de la mano de Seguí, que también está en estado de gracia, sobre todo en lo que a torres se refiere. Un binomio ganador para ponerse con La Manquita, o cualquier otro asunto capital. Pueden estar tranquilos, en estas manos en no demasiado tiempo Málaga estará completamente acabada.