Spiriman, no. ¡Yeah!

No me podía yo ni imaginar que los drones que patrullaron, en la Gran Vía, la manifestación del 15-E, fueran particulares. Porque está absolutamente prohibido volarlos sobre manifestaciones y porque las multas son disuasorias. Pero Spiriman -que se acaba de ganar una querella por injurias y calumnias- ha colgado en su muro un video montado con el material suministrado por esos aparatos. Insinuaba yo, y así lo escribí en mi columna del jueves pasado, que los drones podían ser "oficiales". No me di cuenta de que los drones, de color blanco, estaban sincronizados con los globos que llevábamos los manifestantes y con la bata del doctor Candel. Eran drones amigos. Me retracto, ahora, de la atribución y me preocupo. Por varias razones: porque un médico de Urgencias debería de haberse inquietado por si este servicio, ya colapsado, hubiera visto incrementado, de forma súbita, el número de pacientes por la caída de alguno de los drones. Mi segunda preocupación: ¿estamos repitiendo comportamientos de la Transición? Entonces, algunos jueces intentaban esquivar las leyes franquistas para no tener que condenar a sindicalistas y opositores; hacían un "uso alternativo del Derecho". ¿Está la gente tan golpeada por los efectos letales que los recortes han provocado en sus vidas que justifican que no saltemos las leyes? ¿Si la escuadrilla que voló, sin tener en cuenta las leyes vigentes, hubiera caído sobre la multitud, matando a alguno de los manifestantes, le hubieran devuelto en Urgencias una vida alternativa al difunto? Mis otros remilgos son más bien profesionales. Los gramáticos somos capaces de matar por un acento o por una mala concordancia. A veces nos escocemos sin motivo y nos pasamos en la condena. Pero el comentario con el que acompañó el doctor Candel la publicación del vídeo de los drones en su muro de Facebook, me tiene algo escamado: "Un Dron mágico, que sabe contar, me ha soltado por la chimenea un pen con un vídeo... Las imágenes están ordenadas cronológicamente, a tiempo real, para que veamos la gran cantidad de gente que asistió el 15-E. Estando yo en Puerta Real había gente en doctor Olóriz. Más de 150.000 personas". Mis reparos son estos: 1. "Estando yo en Puerta Real...". ¿Estaba solo este líder carismático en Puerta Real? 2. Este arcaísmo mayestático ("Estando yo..."), ¿supone que el líder carismático se ve ya como héroe de leyenda? Hay un romance, el de La loba parda, que comienza así: "Estando yo en la mi choza, con mi perra trujillana...". 3. ¿La Sanidad Pública, sin dineros y colapsada, necesitará volver a la magia de los drones y de los Ángeles Custodios para restablecerse? 4. ¿Los drones mágicos se caen del cielo tanto como los Ángeles Custodios? Y si caen, ¿producen tanto estropicio como cuando un ángel de la guarda -dulce compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día, ¡yeah!-, se deja caer sobre la Tierra? En fin, tonterías mías. De un gramático trasnochado. No me hagan caso.