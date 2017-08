Sudistas, mezquitas e iglesias

Harto de la corrección política que estos días trágicos alza más alto su voz hipócrita, voy a la fuente de esta plaga global: Estados Unidos. Allí, vistos los trágicos sucesos Charlottesville protagonizados el día 12 por racistas neonazis y del KKK en protesta por la retirada de una estatua del general Lee, la alcaldesa de Baltimore retiró cuatro días después los monumentos dedicados a Roger Taney y a los generales Lee y Jackson. Son casos distintos. Es insultante que existan monumentos al juez Taney, presidente de la Corte Suprema a quien se debe la sentencia del famoso caso Dred Scott, un esclavo negro que reclamó su libertad tras haber sido llevado por su amo a territorios en los que la esclavitud estaba abolida. Taney dio la razón al amo arguyendo que era inconstitucional privar a un hombre de sus posesiones -en este caso, los esclavos- ya residieran en estados en los que la esclavitud estuviera permitida o prohibida. Y negó al esclavo el derecho de apelación al considerar que los negros no eran ciudadanos estadounidenses.

Distinto es el caso de los generales Lee y Jackson que lideraron las tropas del Sur secesionista y esclavista, sí, pero también fueron grandes militares respetados por sus contrincantes. ¿Retirar las estatuas de Lee y Jackson es una medida justa o un exceso de corrección política? No se olvide que el histerismo puritano de lo políticamente correcto ha hecho que una editorial reescriba los clásicos de Mark Twain sustituyendo las palabras "nigger" por "slave", "injun Joe" por "indian Joe" y "half-breed" por "half-blood". Las tres se referían peyorativamente a negros, indios y mestizos. Mala suerte la de Twain porque tras su muerte en 1910 su familia censuró sus críticas a la religión y no permitió que Cartas desde la Tierra se publicara hasta 1962. Beatos de uno y otro lado. ¡Y piensen en el cine! ¿Prohibirán El nacimiento de una nación, piedra angular del cine americano y canto al KKK? ¿Censurarán Lo que el viento se llevó, cuyos héroes son sudistas? ¿Retocarán digitalmente Río Grande para que los oficiales nordistas no homenajeen a la sudista Maureen O'Hara haciendo que la banda toque Dixie?

Dejen allí los clásicos en paz. Y dejen aquí de denunciar con tanta alarma que aparezcan pintadas insultantes en unas pocas mezquitas los mismos que aplauden como libertad de expresión que se hagan en muchas iglesias o que se profanen capillas universitarias.